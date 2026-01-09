Цыклон "Фрэнсіс-Улі" пакідае Беларусь - наперадзе экстрэмальныя маразы

Снег у Мінску спыніўся, цыклон пакідае Беларусь, перамяшчаецца на поўнач. Хутчэй за ўсё, падобных маштабных намецяў сёлета больш не будзе. Але расслабляцца не трэба: у найбліжэйшыя дні беларусаў чакаюць новыя выпрабаванні - моцныя маразы.

"На наступным тыдні мы будзем больш знаходзіцца ў вобласці павышанага атмасфернага ціску, таму колькасць ападкаў зменшыцца, яны прымуць лакальны і кароткачасовы характар, у выніку чаго снег яшчэ прадоўжыць ісці ў многіх раёнах краіны, але інтэнсіўнасць яго значна паменшыцца. Пры гэтым у тылавую частку дадзенага цыклону разам з паўночна-заходнімі вятрамі пачне паступаць яшчэ больш халодная паветраная маса арктычнага паходжання, у выніку чаго тэмпературны фон панізіцца. Калі ў ноч на нядзелю пры праясненнях магчыма да мінус 23 градусаў, то на наступным тыдні мінус 10 - мінус 24, не выключана паніжэнне да 30 градусаў".