Цыклон "Фрэнсіс-Улі" пакідае Беларусь - наперадзе экстрэмальныя маразы
Жоўты ўзровень небяспекі з-за галалёдзіцы захаваецца ў Беларусі 11 студзеня. Камунальныя і экстранныя службы прадоўжаць працаваць у кругласутачным рэжыме. Толькі за суткі ўдалося ачысціць амаль 33 тыс. км дарог, больш за 16 тыс. двароў і ўсе жыццёва важныя аб'екты: пад'езды да бальніц, школ і дзіцячых садоў.
Снег у Мінску спыніўся, цыклон пакідае Беларусь, перамяшчаецца на поўнач. Хутчэй за ўсё, падобных маштабных намецяў сёлета больш не будзе. Але расслабляцца не трэба: у найбліжэйшыя дні беларусаў чакаюць новыя выпрабаванні - моцныя маразы.
Пахаладанне ўжо пачалося, самы халодны тыдзень наперадзе. Сіноптыкі гавораць, што на працягу тыдня ў беларускай сталіцы чакаецца да мінус 19, па краіне мінус 25. Пры гэтым снег будзе ісці. Важна разумець, што гэта экстрэмальная тэмпература. Неабходна берагчы сябе, мінімізаваць час знаходжання на вуліцы, па магчымасці адмовіцца ад паездак на далёкія адлегласці, каб не атрымаць абмарожанне.
Марына Лукша, намеснік начальніка службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі:
"На наступным тыдні мы будзем больш знаходзіцца ў вобласці павышанага атмасфернага ціску, таму колькасць ападкаў зменшыцца, яны прымуць лакальны і кароткачасовы характар, у выніку чаго снег яшчэ прадоўжыць ісці ў многіх раёнах краіны, але інтэнсіўнасць яго значна паменшыцца. Пры гэтым у тылавую частку дадзенага цыклону разам з паўночна-заходнімі вятрамі пачне паступаць яшчэ больш халодная паветраная маса арктычнага паходжання, у выніку чаго тэмпературны фон панізіцца. Калі ў ноч на нядзелю пры праясненнях магчыма да мінус 23 градусаў, то на наступным тыдні мінус 10 - мінус 24, не выключана паніжэнне да 30 градусаў".
Што да снежнага покрыва, 30-40 см - гэта сапраўды шмат для нашай краіны, і такія лічбы набліжаюцца да рэкордных. Многія цяперашні цыклон, што накрыў Беларусь, параўноўвалі з "Хаўерам". Па колькасці прынесенага снегу і вышыні снежнага покрыва "Фрэнсіс-Улі" пабіў рэкорд "Хаўера", аднак па інтэнсіўнасці ападкаў і хуткасці ветру "Хаўер" застаецца на першым месцы.
Вялікая работа праведзена службамі і тысячамі неабыякавых людзей, якія ўсе гэтыя дні расчышчалі двары і дарогі, дапамагалі транспарту, які захраснуў. Гэтая работа, безумоўна, дазволіць лягчэй перажыць экстрэмальныя халады. Цяперашняя зіма будзе сапраўды запамінальнай!