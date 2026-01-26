3.74 BYN
Цёпла, але слізка: тратуары ў Мінску ператварыліся ў каток
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях аб'явіла аранжавы ўзровень небяспекі на 27 студзеня. У паўночна-ўсходняй частцы Беларусі чакаецца моцны снег і ледзяны дождж. Ужо к вечару на дарогах з'явіцца галалёд, месцамі галалёдзіца. На Віцебшчыне рух ускладніць снежны накат. Разам з павышэннем тэмпературы магчымыя дождж і мокры снег.
Тратуары ў беларускай сталіцы ўжо ператварыліся ў каток. Цыклон "Ляоні" прынёс з сабой рэзкае пацяпленне і ледзяны дождж.
У паўночна-ўсходняй частцы Беларусі чакаецца моцны снег, а таксама месцамі ледзяны дождж, што асабліва можа ўскладніць умовы для пешаходаў і, вядома, вадзіцеляў. Усім варта быць вельмі акуратнымі і выконваць меры бяспекі. У цэлым па рэспубліцы задзейнічана больш 130 адзінак спецыяльнай тэхнікі і больш чым 1700 работнікаў.
Вадзіцелям рэкамендуецца выконваць бакавы інтэрвал і дыстанцыю, рухацца з хуткасцю патоку, абавязкова ўключыўшы блізкае святло фар, пазбягаць рэзкіх манеўраў і тармажэнняў. Пешаходам - надзяваць вопратку павышанай бачнасці, а ў цёмны час сутак абавязкова выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы.
Паводле аператыўных звестак, за першыя два месяцы зімы ў Беларусі зарэгістравана 7 845 галалёдных траўм.