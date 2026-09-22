Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску.
Культурны падарунак з Паднябеснай з тысячагадовай гісторыяй. Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску.
У спектаклі "Жывы тэатр лялек: старажытнае мастацтва ў новым свеце" аб'ядналіся філасофскія прытчы, класічная оперная драматургія і народныя танцы з трукавымі нумарамі. Гледачам паказалі пяць навел, заснаваных на кітайскіх легендах.
На сцэну Маладзёжнага тэатра разам з марыянеткамі выходзілі і лялечнікі - у касцюмах з нацыянальнымі элементамі. Суправаджала спектакль старажытная музыка "наньінь" (глядзіце відэа).