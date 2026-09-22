Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску

Аўтар:

Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску.

Культурны падарунак з Паднябеснай з тысячагадовай гісторыяй. Цюаньчжоўскі тэатр марыянетак упершыню выступіў у Мінску.

У спектаклі "Жывы тэатр лялек: старажытнае мастацтва ў новым свеце" аб'ядналіся філасофскія прытчы, класічная оперная драматургія і народныя танцы з трукавымі нумарамі. Гледачам паказалі пяць навел, заснаваных на кітайскіх легендах.

На сцэну Маладзёжнага тэатра разам з марыянеткамі выходзілі і лялечнікі - у касцюмах з нацыянальнымі элементамі. Суправаджала спектакль старажытная музыка "наньінь" (глядзіце відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама