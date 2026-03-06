Цюльпаны, нарцысы, гіяцынты і мімозы - Мінск патанае ў кветках напярэдадні 8 Сакавіка

Святочная атмасфера адчуваецца ў кожным кутку. Мінск проста патанае ў кветках. Па ўсім горадзе працуюць кветкавыя маркеты. У топе - цюльпаны і мімозы. У трэндзе таксама нарцысы і качасы. І што асабліва важна - большая частка кветак вырошчвалася ў Беларусі.

Беларуская сталіца ў чаканні самага галоўнага вясновага свята - 8 Сакавіка! У Мінску разгарнулася больш за180 гандлёвых пунктаў для продажу кветак. У асартыменце - цюльпаны, нарцысы, гіяцынты і мімозы. Выбраць букет па гусце і колеры дапамогуць вопытныя фларысты-прадаўцы (гл. відэа).