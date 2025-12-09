3.77 BYN
Турчын: Кожны з вас - прыклад высокага прафесіяналізму, узор вернасці і служэння сваёй справе
Аўтар:Ілона Валынец
Пра такіх людзей звычайна гавораць - героі. Героі не толькі свайго прадпрыемства, раёна, вобласці, наогул усёй краіны. Сёння ў Палацы Рэспублікі вельмі ўрачыстае становішча, адчуваецца невялікая нотка хвалявання. Не кожны дзень праходзяць такія цырымоніі. Сёння заслужаных узнагарод удастоены людзі самых розных прафесій: ад навукі і культуры да сельскай гаспадаркі, лясной гаспадаркі, сферы статыстыкі, аграпрамысловага комплексу (глядзіце відэа).