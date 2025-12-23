3.71 BYN
Турчын: Развіццё моцных рэгіёнаў з'яўляецца адным з ключавых кірункаў пяцігадовага плана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Бізнес павінен зрабіць свой уклад у рэалізацыю Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на пяцігодку. Урад разлічвае на канструктыўнае ўзаемадзеянне. Пра гэта гаварылі ў Саўміне на першым пасяджэнні Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў абноўленым складзе.
Прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын паставіў задачу актывізаваць працу саветаў па развіцці прадпрымальніцтва ў абласцях і раёнах. Бо моцныя рэгіёны - адзін з асноўных акцэнтаў на пяцігодку.
Такія сустрэчы зараз будуць праходзіць не радзей, чым раз на квартал.