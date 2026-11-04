Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды лепшым работнікам галін

4 лістапада па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды тым, хто з'яўляецца прыкладам для ўсіх беларусаў.

Для ўсіх Палац Рэспублікі асацыіруецца з урачыстымі момантамі, але для цяперашніх герояў гэта яшчэ і асацыяцыя з асабістым трыумфам. Як адзначыў прэм'ер-міністр на ўручэнні дзяржузнагарод, краіна моцная тады, калі ёсць канкрэтныя мэты і людзі, якія гатовыя іх дасягаць.

У спісе ўзнагароджаных - каля паўсотні чалавек. Усе яны прадстаўляюць самыя розныя сферы: будаўнікі, нафтавікі, выкладчыкі ВНУ. Асабліва хочацца вылучыць работнікаў сельскай гаспадаркі. Ужо 15 лістапада ў Беларусі адзначаць іх прафесійнае свята (гл. відэа).