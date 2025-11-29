3.72 BYN
"Тут паважаюць закон і гасцей": іншаземцы расказалі, чаму выбралі жыць у Беларусі
Прадукцыя на экспарт вырабляецца ў тым ліку рукамі спецыялістаў, сярод якіх і працоўныя мігранты. Больш за 11 тыс. прыезджых уладкованы на рабочыя спецыяльнасці. Працуюць і на прамысловых прадпрыемствах, і ў сельскай гаспадарцы на фермах.
Людзі пераязджаюць у пошуках лепшай работы, адукацыі і ў цэлым якасці жыцця. Паводле даных Мінпрацы і сацабароны Беларусі, больш за палову ўсіх замежных работнікаў - грамадзяне Туркменістана і Узбекістана, пры гэтым прыязджаюць усё больш працоўных мігрантаў з Індыі і Непала. Каб аптымізаваць працэс іх працаўладкавання, у Беларусі абнавілі пералік прафесій для спрошчанага прыцягнення замежных работнікаў у 2026 годзе.
Сіла сучаснай Беларусі не толькі ва ўласных кадрах, але і ў здольнасці стаць цэнтрам прыцягнення для спецыялістаў з усяго свету. Усе яны гавораць пра Беларусь як пра другі дом - дом, дзе шануюць працу, паважаюць традыцыі і ствараюць будучыню разам (гл. відэа).