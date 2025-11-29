"Тут паважаюць закон і гасцей": іншаземцы расказалі, чаму выбралі жыць у Беларусі

Людзі пераязджаюць у пошуках лепшай работы, адукацыі і ў цэлым якасці жыцця. Паводле даных Мінпрацы і сацабароны Беларусі, больш за палову ўсіх замежных работнікаў - грамадзяне Туркменістана і Узбекістана, пры гэтым прыязджаюць усё больш працоўных мігрантаў з Індыі і Непала. Каб аптымізаваць працэс іх працаўладкавання, у Беларусі абнавілі пералік прафесій для спрошчанага прыцягнення замежных работнікаў у 2026 годзе.