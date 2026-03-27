Тысячы людзей прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі "Лес! Дабро! Парадак!"
Аўтар:Анастасія Рудзкая
Беларусь аб'ядноўваецца ў стварэнні. З клопатам аб роднай зямлі калектывы прыступілі да традыцыйнай вясновай высадкі лесу. Міністэрства лясной гаспадаркі запусціла маштабную акцыю, якая прадоўжыцца да 18 красавіка. У розных раёнах высадзіўся працоўны дэсант. У рыштунку - лапаты і, вядома, высадкі.
Пройдзе зусім нямнога гадоў, і гэтыя дрэвы ўвальюцца і абновяць экасістэму, або лёгкія ўсёй Еўропы.
Акцыя з прыстаўкай "эка" працягваецца і закранае кожны куток Беларусі.
Ініцыятыва пад назвай "Лес! Дабро! Парадак!" прымеркавана да пяцігодкі якасці і Года беларускай жанчыны (больш падрабязна - глядзіце відэа).