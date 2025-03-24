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Тысячы праглядаў і лайкаў - у Сетцы з'яўляецца ўсё больш рэакцый на інаўгурацыю Прэзідэнта Беларусі

Тысячы праглядаў і лайкаў - у Сетцы з'яўляецца ўсё больш рэакцый на інаўгурацыю Прэзідэнта Беларусі

У інтэрнэце з'яўляецца ўсё больш рэакцый і відэа з картэжам Прэзідэнта Беларусі.

Толькі на news.by прамы эфір інаўгурацыі Прэзідэнта Беларусі паглядзелі больш за 45 тыс. чалавек. Трансляцыі ў інтэрнэце глядзелі сотні тысяч людзей. Каментарыі пад відэа красамоўна гавораць пра тое, што падзея стала сапраўды значнай не толькі для Беларусі, але і для краін-суседак.