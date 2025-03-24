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Тысячы праглядаў і лайкаў - у Сетцы з'яўляецца ўсё больш рэакцый на інаўгурацыю Прэзідэнта Беларусі
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Тысячы праглядаў і лайкаў - у Сетцы з'яўляецца ўсё больш рэакцый на інаўгурацыю Прэзідэнта Беларусіnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-xl-___webp_1920.webp 1920w
У інтэрнэце з'яўляецца ўсё больш рэакцый і відэа з картэжам Прэзідэнта Беларусі.
Толькі на news.by прамы эфір інаўгурацыі Прэзідэнта Беларусі паглядзелі больш за 45 тыс. чалавек. Трансляцыі ў інтэрнэце глядзелі сотні тысяч людзей. Каментарыі пад відэа красамоўна гавораць пра тое, што падзея стала сапраўды значнай не толькі для Беларусі, але і для краін-суседак.