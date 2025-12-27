3.71 BYN
У 2025 годзе маёнтак беларускага Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы наведалі каля 50 тыс. гасцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самы чароўны куток краіны - маёнтак беларускага Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы. Гэтымі днямі гаспадар казачнай рэзідэнцыі прымае сваіх гасцей з раніцы і да вечара.
Прыязджаюць да яго турысты нават з самых далёкіх краін, каб загадаць сваё запаветнае жаданне. Прысылаюць актыўна і лісты. У іх віншуюць Дзеда Мароза са святам, распавядаюць пра сябе, дзеляцца патаемным. Чым так прываблівае маёнтак галоўнага чараўніка Новага года і чаму туды бясконца прыязджаюць людзі - у рубрыцы "Месца для жыцця" (падрабязнасці ў відэа).