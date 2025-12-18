3.68 BYN
У 2026 годзе больш за 30 электробусаў звяжуць Мінск і гарады-спадарожнікі
"Белкамунмаш" асвоіў фармат міжгародных перавозак. У 2026 годзе запланавана паставіць больш за тры дзясяткі электробусаў у Смалявічы і Фаніпаль.
А зараз на прадпрыемстве завяршаюць зборку двух электробусаў Е350. Пасля ўсіх неабходных тэставых выпрабаванняў машыны адправяцца на маршрут Мінск - Астравец для перавозкі работнікаў БелАЭС.
Андрэй Купчэня, начальнік зборачнага цэха "БКМ Холдынг":
"Батарэя вытворчасці "Белкамунмаш" уласнай распрацоўкі. Ёмістасць - 318 кВт/г. Гэта батарэя дазваляе электробусу праехаць парадку 100 км. Служыць ён будзе ў якасці падвозу работнікаў на рабочыя месцы БелАЭС. Вадзіцельскае крэсла забяспечвае эрганоміку і камфорт па ўсіх паказчыках. Ёсць відэасістэма, клімат-кантроль, інфармацыйная сістэма, сістэма пажаратушэння".
І гэта толькі пачатак доўгага перспектыўнага шляху такіх электробусаў фармату "Міжгорад". У 2026 годзе гэтыя машыны плануюць паставіць яшчэ і па кірунках Мінск - Смалявічы і Мінск - Фаніпаль - па 17 штук на кожны маршрут.