У 2026 годзе больш за 30 электробусаў звяжуць Мінск і гарады-спадарожнікі

"Белкамунмаш" асвоіў фармат міжгародных перавозак. У 2026 годзе запланавана паставіць больш за тры дзясяткі электробусаў у Смалявічы і Фаніпаль.

А зараз на прадпрыемстве завяршаюць зборку двух электробусаў Е350. Пасля ўсіх неабходных тэставых выпрабаванняў машыны адправяцца на маршрут Мінск - Астравец для перавозкі работнікаў БелАЭС.

Андрэй Купчэня, начальнік зборачнага цэха "БКМ Холдынг":

"Батарэя вытворчасці "Белкамунмаш" уласнай распрацоўкі. Ёмістасць - 318 кВт/г. Гэта батарэя дазваляе электробусу праехаць парадку 100 км. Служыць ён будзе ў якасці падвозу работнікаў на рабочыя месцы БелАЭС. Вадзіцельскае крэсла забяспечвае эрганоміку і камфорт па ўсіх паказчыках. Ёсць відэасістэма, клімат-кантроль, інфармацыйная сістэма, сістэма пажаратушэння".

І гэта толькі пачатак доўгага перспектыўнага шляху такіх электробусаў фармату "Міжгорад". У 2026 годзе гэтыя машыны плануюць паставіць яшчэ і па кірунках Мінск - Смалявічы і Мінск - Фаніпаль - па 17 штук на кожны маршрут.

