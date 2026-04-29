У 2026 годзе школьныя выпускныя вечары па ўсёй Беларусі пройдуць 12 чэрвеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стала вядомая дата правядзення ў Беларусі выпускных вечароў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі выпускныя пройдуць 12 чэрвеня.
Асноўнай пляцоўкай традыцыйна стануць школы, але калі магчымасці ўстановы абмежаваныя, напрыклад з-за вялікай колькасці выпускнікоў або асаблівасцяў забудовы, мерапрыемства можна перанесці ў сацыякультурныя ўстановы.
Да правядзення свята падрыхтаваны метадычныя рэкамендацыі, у іх выкладзены асноўныя падыходы і напрамкі арганізацыі выпускных вечароў. Традыцыйна гэта ўрачыстая частка і забаўны блок.
Таксама ў рамках свята можа праводзіцца сустрэча світанку як сімвал уступлення ў дарослае жыццё.
Сёлета школу ў Беларусі заканчваюць больш як 58 тыс. адзінаццацікласнікаў.