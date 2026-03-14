У адукацыйным цэнтры МНС прайшла дыялогавая пляцоўка да Дня Канстытуцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У адукацыйным цэнтры бяспекі МНС прайшла дыялогавая пляцоўка, прымеркаваная да Дня Канстытуцыі. Удзельнікі абмеркавалі этапы станаўлення дзяржаўнасці і эвалюцыі Асноўнага закона краіны.
Сярод слухачоў - будучыя ратавальнікі, выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба "Лідар", актывісты Беларускай маладзёжнай арганізацыі ратавальнікаў-пажарнікаў.
Штодня ратавальнікі стаяць на варце жыцця і здароўя людзей, што з'яўляецца адной з вышэйшых каштоўнасцяў, абвешчаных у Канстытуцыі (больш падрабязна – глядзіце відэа).