Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У адукацыйным цэнтры МНС прайшла дыялогавая пляцоўка да Дня Канстытуцыі

У адукацыйным цэнтры бяспекі МНС прайшла дыялогавая пляцоўка, прымеркаваная да Дня Канстытуцыі. Удзельнікі абмеркавалі этапы станаўлення дзяржаўнасці і эвалюцыі Асноўнага закона краіны.

Сярод слухачоў - будучыя ратавальнікі, выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба "Лідар", актывісты Беларускай маладзёжнай арганізацыі ратавальнікаў-пажарнікаў.

Штодня ратавальнікі стаяць на варце жыцця і здароўя людзей, што з'яўляецца адной з вышэйшых каштоўнасцяў, абвешчаных у Канстытуцыі (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства