У Батанічным садзе Мінска з'явіцца экскурсійны электрамабіль

Ноу-хау айчынных распрацоўшчыкаў для розных сфер эканомікі! Аб'яднаны інстытут машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі рыхтуе прэм'еру. Гэта экскурсійны электрамабіль.

Першая такая машына ў найбліжэйшы час папоўніць аўтапарк Батанічнага сада Мінска. На ёй наведвальнікам будзе прасцей аб'ехаць тэрыторыю 90 гектараў, каб ацаніць калекцыю рэліктавых раслін. Трэнд плануюць падхапіць і іншыя лакацыі (больш падрабязна - глядзіце відэа).

