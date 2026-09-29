У БДУ адкрылі лабараторыю па кібербяспецы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кібербяспека - гэта ўжо не проста частка IT-галіны, а пытанне прыярытэту дзяржаўнай палітыкі. Менавіта таму падрыхтоўка спецыялістаў у гэтай сферы выходзіць на новы ўзровень. Таму пацверджанне - навучальна-навуковая лабараторыя ў БДУ. Гэта першая ў Беларусі адукацыйная платформа такога роду.
Лабараторыя дазволіць студэнтам працаваць з рэальнымі кіберрашэннямі і разумець архітэктуру сучасных пагроз.
Лабараторыя абсталявана 12 рабочымі месцамі паводле апошняга слова тэхнікі. Камп'ютары высокай магутнасці, ліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне, навучальна-метадычны комплекс. Тут можна працаваць і на стацыянарных машынах, і на ўласных прыладах. Усё прадумана для таго, каб навучальны працэс быў максімальна набліжаны да рэальнай работы (гл. відэа).