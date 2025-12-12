3.72 BYN
У БДУФК дзень адчыненых дзвярэй: даведацца ўсё пра паступленне, спецыяльнасці і студэнцкае жыццё
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Белдзяржуніверсітэце фізічнай культуры - дзень адчыненых дзвярэй. Гэта ўнікальная магчымасць ацаніць патэнцыял вядучай спартыўнай ВНУ краіны і даведацца ўнутраную кухню: разнастайнасць факультэтаў, грамадскае і творчае жыццё студэнтаў, якія ў розныя гады не толькі праслаўлялі сваю альма-матэр, але і нашу краіну на турнірах самага высокага ўзроўню. Таму навучацца ў БДУФК - гэта прэстыжна.
Больш за 800 будучых абітурыентаў сёння пазнаёміліся з работай спартыўнай ВНУ. У сакавіку 2026 года таксама будзе арганізаваны дзень адчыненых дзвярэй. Гасцей чакае цалкам новая праграма.