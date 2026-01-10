3.68 BYN
У Беларусь на змену снегападам прыйшлі моцныя маразы: уначы да -25°С, на дарогах галалёдзіца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На змену снегападам у Беларусь прыйшоў моцны мароз. У начныя гадзіны месцамі па краіне да мінус 25 градусаў. Днём у многіх раёнах чакаецца невялікі снег, на дарогах - галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу дня складзе ад мінус 9 да мінус 15 градусаў.
Марына Лукша, намеснік начальніка службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра пагідраметэаралогіі:
"Беларусь будзе больш знаходзіцца ў вобласці павышанага атмасфернага ціску, таму колькасць ападкаў зменшыцца, яны прымуць лакальны і кароткачасовы характар, але за кошт праясненняў і адвекцыі халодных паветраных мас чакаем у асобныя дні вельмі марознае надвор'е".