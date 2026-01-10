У Беларусь на змену снегападам прыйшлі моцныя маразы: уначы да -25°С, на дарогах галалёдзіца

На змену снегападам у Беларусь прыйшоў моцны мароз. У начныя гадзіны месцамі па краіне да мінус 25 градусаў. Днём у многіх раёнах чакаецца невялікі снег, на дарогах - галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу дня складзе ад мінус 9 да мінус 15 градусаў.