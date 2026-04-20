У Беларусь прывезлі абразы Божай Маці XIV стагоддзя
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Нацыянальны мастацкі музей Беларусі прадставіў унікальную экспазіцыю "Пяць стагоддзяў шанавання Маці Божай: зваротная перспектыва. XVIII-XIV стст.". Экспазіцыя створана сумесна з Наўгародскім музеем-запаведнікам.
У зале Мастацкага музея скарбы беларускага і наўгародскага абраза прадстаўлены ў парадку, зваротным храналагічнаму: пайшлі ад барочных вынаходстваў да залатога стагоддзя іканапісу (гл. відэа).