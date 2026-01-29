3.75 BYN
У Беларусь у 2026 годзе можна бяспошлінна ўвезці 20 тыс. электракараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёлета ў Беларусь можна бяспошлінна ўвезці 20 тыс. электракараў. Рашэнне прынялі кіраўнікі ўрадаў яшчэ ў снежні на Еўразійскім міжурадавым савеце. У параўнанні з 2025-м павялічаны аб'ём квоты (на 5 тыс. адзінак). Але пры гэтым узмацнілася жорсткасць умовы прадастаўлення льготы. Зараз нулявая растаможка прымяняецца толькі ў дачыненні да чыстых электрамабіляў. Гібрыды не абміне пошліна 15 %.
Новыя электрамабілі вызваляюцца ад "увазнога" ПДВ да канца 2028 года. На гібрыды зноў жа гэта не распаўсюджваецца. Для іх стаўка складае 20 %.