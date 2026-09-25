У Беларусь вярнулі арыгінальны Слуцкі пояс пры падтрымцы Мінкульта і мецэнатаў

Музейны фонд Рэспублікі Беларусь папоўніўся ўнікальным гісторыка-культурным артэфактам. Пры падтрымцы Міністэрства культуры і айчынных мецэнатаў у краіну вернуты сапраўдны Слуцкі пояс. Зараз шэдэўр ткацтва знаходзіцца на рэстаўрацыі, а ў наступным годзе яго прадставяць у пастаяннай экспазіцыі.

Вяртанне такіх арыгіналаў мае асаблівае значэнне для захавання гістарычнай памяці краіны.

Такія матэрыялы дазваляюць наглядна знаёміць жыхароў і гасцей рэспублікі з багаццем нацыянальнай культуры Беларусі.