Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Беларусь вярнулі арыгінальны Слуцкі пояс пры падтрымцы Мінкульта і мецэнатаў

Аўтар:

Музейны фонд Рэспублікі Беларусь папоўніўся ўнікальным гісторыка-культурным артэфактам. Пры падтрымцы Міністэрства культуры і айчынных мецэнатаў у краіну вернуты сапраўдны Слуцкі пояс. Зараз шэдэўр ткацтва знаходзіцца на рэстаўрацыі, а ў наступным годзе яго прадставяць у пастаяннай экспазіцыі.

Вяртанне такіх арыгіналаў мае асаблівае значэнне для захавання гістарычнай памяці краіны.

Такія матэрыялы дазваляюць наглядна знаёміць жыхароў і гасцей рэспублікі з багаццем нацыянальнай культуры Беларусі.

Раздзелы:

ГрамадстваКультура
x

Чытайце таксама