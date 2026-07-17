У Беларусі 17 ліпеня завяршаецца прыём дакументаў у ВНУ на бюджэт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 ліпеня ў Беларусі завяршаецца прыём дакументаў у ВНУ на бюджэтную форму навучання. Доступ у карпусы ўніверсітэтаў будзе адкрыты да 18:00. Прыёмныя камісіі працуюць да апошняга абітурыента.
Сёння маніторынг конкурснай сітуацыі абнаўляецца часцей, чым звычайна - у 10:00, 12:00, 15:00 і 17:00. Для асобных спецыяльнасцяў сілавога блока і сельскагаспадарчых кірункаў тэрміны прыёму падоўжаныя да 19 ліпеня.
Дакументы на платную форму навучання будуць прымаць па 1 жніўня. А ўжо 18 ліпеня для некаторых профіляў пачнуцца ўнутраныя ўступныя выпрабаванні.