Пра дасягненні Беларусі ў аграрнай сферы і ролю Усебеларускага народнага сходу будуць гаварыць 19 лістапада ў працоўных калектывах, ВНУ і дзяржарганізацыях.

Гэтым тэмам прысвечаны Адзіны дзень інфармавання. Размова набывае асаблівае значэнне напярэдадні 3-га пасяджэння УНС, якое збярэцца 17-18 снежня і будзе праходзіць у год 30-годдзя сходу.

Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй суверэннай Беларусі. Менавіта на УНС у 1996 годзе была сфарміравана дакладная стратэгія развіцця Беларусі - ад эканомікі да сацыяльнай палітыкі і нацыянальнай бяспекі. Сярод прыярытэтаў - высокі ўзровень жыцця і рэальны клопат пра людзей.

Першае скліканне стала адказам на выклік часу. Галапіруючая інфляцыя і рэкордны спад вытворчасці - свой шлях развіцця краіна пачынала ў найскладанейшых эканамічных умовах. Каб пераадолець крызіс, перад краінай былі пастаўлены напружаныя задачы, упершыню прынята праграма на пяцігодку.

Ужо да 2000-х быў дасягнуты рост па ключавых мэтах: ВУП павялічыўся амаль на 36 %, аб'ём прамысловай вытворчасці - на 64 %, на траціну выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал, увод жылля - больш чым на 80 %.

Сёння УНС - гарант сацыяльнай і палітычнай стабільнасці. Сход працуе ў канстытуцыйным статусе. Яго рашэнні носяць абавязковы характар.