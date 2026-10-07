У Беларусі ў 2025 годзе скарацілася колькасць злачынстваў на 13 %
У Беларусі за 8 месяцаў 2026 года ўзровень злачыннасці знізіўся на 8 %. Такія лічбы 7 кастрычніка агучыў на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі генеральны пракурор Дзмітрый Гара. Гэта традыцыйная штогадовая справаздача ведамства перад Нацыянальным сходам.
Кіраўнік ведамства распавёў аб выніках працы, заканадаўчых ініцыятывах. У цэнтры ўвагі - крымінагенная абстаноўка, пытанні процідзеяння кіберзлачыннасці, экстрэмісцкім і карупцыйным злачынствам (гл. відэа).