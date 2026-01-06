3.67 BYN
У Беларусі ў 2026 годзе пабудуюць больш за 238 тыс. кв. м жылля з дзяржпадтрымкай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі вызначаны пэўныя аб'ёмы жыллёвага будаўніцтва на 2026 год.
Паводле новай пастановы Савета міністраў, сёлета будзе пабудавана 238,3 тыс. кв. м жылля з дзяржаўнай падтрымкай, 407,4 тыс. кв. м па дзяржзаказу і 650 тыс. кв. м арэнднага жылля.
У рамках курсу на энергаэфектыўнасць плануецца пабудаваць 315 тыс. кв. м так званых электрадамоў. Акрамя таго, у эксплуатацыю ўвядуць 22,9 тыс. кв. м жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання.
У планах на 2026 год плануецца забяспечыць жыллём амаль 6 тыс. шматдзетных сем'яў. Жылплошчу яны павінны атрымаць на працягу года з даты пастаноўкі на ўлік. На будаўніцтва неабходнай інжынернай і транспартнай інфраструктуры для новага жылля накіруюць 1,342 млрд беларускіх рублёў.