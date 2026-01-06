У Беларусі ў 2026 годзе пабудуюць больш за 238 тыс. кв. м жылля з дзяржпадтрымкай

У Беларусі вызначаны пэўныя аб'ёмы жыллёвага будаўніцтва на 2026 год.

У рамках курсу на энергаэфектыўнасць плануецца пабудаваць 315 тыс. кв. м так званых электрадамоў. Акрамя таго, у эксплуатацыю ўвядуць 22,9 тыс. кв. м жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання.