У Беларусі 24 верасня пройдзе Адзіны дзень бяспекі

Навучыць людзей правільна дзейнічаць у выпадку надзвычайнай сітуацыі і не паддавацца паніцы. 24 верасня ў Беларусі пройдзе Адзіны дзень бяспекі.

У гэты дзень кожны кіраўнік павінен арганізаваць навучанне работнікаў рэагаванню на НС у месцах масавага знаходжання. Акрамя таго, па ўсёй краіне будуць працаваць тэматычныя пляцоўкі.

Падрыхтаванасць беларусаў да надзвычайных сітуацый расце як сярод моладзі, так і у працоўных калектывах. Адзіны дзень бяспекі праводзяць у Беларусі ўжо дзявяты раз.