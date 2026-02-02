3.73 BYN
У Беларусі 3 лютага больш за 350 тыс. навучэнцаў не прыйшлі ў школы
Аўтар:Юлія Хмель
3-га лютага па ўсёй краіне рашэнне аб адмене ўрокаў з-за умоў надвор’я прымаюць мясцовыя выканкамы. Пры гэтым бацькі і самі могуць пакінуць дзіця дома. Усё дзеля таго, каб захаваць здароўе дзяцей.
Да прыкладу, сёння ў Беларусі больш за 350 тыс. навучэнцаў адсутнічалі ў школах. З іх па хваробе - звыш 92 тыс. Таксама сёння ў васьмі раёнах Гомельскай вобласці адмянілі падвоз дзяцей з сельскіх населеных пунктаў у школы. Аб рашэнні апавясцілі праз бацькоўскія чаты.
Раскажам, якая сітуацыя ў мінскіх установах адукацыі (гл. відэа).