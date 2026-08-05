У Беларусі 5 жніўня аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі

Чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты аб'яўлены 5 жніўня ў Беларусі. На большай частцы краіны паветра прагрэецца да 30-34 градусаў, а па поўдні слупкі тэрмометраў паднімуцца да 35-38 градусаў.

Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы, пры якіх парывы ветру могуць дасягаць 14 м/с.

Паводле прагнозаў сіноптыкаў, спякота захаваецца і 6 жніўня: у шматлікіх раёнах максімальная тэмпература дасягне 35-40 градусаў. Ратавальнікі рэкамендуюць па магчымасці не знаходзіцца пад адкрытым сонцам у дзённыя гадзіны, выконваць пітны рэжым і не пакідаць дзяцей і жывёл у зачыненых аўтамабілях.