У Беларусі абноўлены спіс прафесій, якія даюць права на датэрміновую пенсію па шкоднасці ўмоў працы
У Беларусі з 1 ліпеня пачаў дзейнічаць абноўлены пералік прафесій, што даюць права на датэрміновую пенсію па шкоднасці і цяжары ўмоў працы. Новы дакумент часткова дапаўняе пералік, які дзейнічаў у краіне з 2005 года.
Сярод асноўных змяненняў - выключэнне прафесій, якія страцілі актуальнасць. Гэта звязана з тым, што асобныя тэхналогіі вытворчасці змяніліся і сталі менш небяспечнымі для здароўя людзей.
"Шэрагу прафесій ужо няма ў класіфікатары заняткаў. Напрыклад, ужо ў нас няма такога віду работ, як прапаршчык катлоў паравозаў. Вельмі шмат прафесій выключана са спісу № 1 і спісу № 2 у сувязі з тым, што з 1992 года ўведзены Інстытут правядзення атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы. Акрамя знаходжання ў спісах, трэба яшчэ пацвердзіць, што ўмовы працы сапраўды адносяцца да катэгорыі шкодных", - патлумачыў начальнік упраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі Іван Карчэўскі.
Спецыялісты падкрэсліваюць: для тых, хто ўжо выпрацаваў свой ільготны стаж па старых правілах, права на датэрміновую пенсію захоўваецца.
Па падрабязныя растлумачэнні можна звярнуцца ў тэрытарыяльныя органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.