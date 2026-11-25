У Беларусі адкрыта анлайн-галасаванне за турыстычны брэнд краіны
У Беларусі адкрыта анлайн-галасаванне за турыстычны брэнд краіны. Нам трэба выбраць слоган і лагатып. Год таму на Усебеларускім народным сходзе турызм уключылі ў лік прыярытэтаў развіцця на пяцігодку.
Адкрыта галасаванне за турыстычны лагатып Беларусі
Мабыць, кожны з нас хоць раз тлумачыў іншаземцу, чым Беларусь адрозніваецца ад суседзяў. Зараз сімвалічнае адрозненне ўвасобяць у слогане і лагатыпе.
Невялікі экскурс: заяўкі на конкурс прымалі некалькі месяцаў, усяго паступіла каля 1,5 тыс. канцэпцый. Эксперты адабралі 20 лепшых. Аддаць голас можна анлайн. У фінальных работах - вядомыя беларускія сімвалы (напрыклад, бусел, васілёк або выцінанка). Аўтары спрабавалі знайсці той вобраз, які будзе нельга пераблытаць ні з адной іншай дзяржавай.
Чаму конкурсу надаюць такое вялікае значэнне? Раней на Усебеларускім народным сходзе прынялі Праграму развіцця на пяцігодку. Турызм увайшоў у лік 7 прыярытэтаў.
Задача Прэзідэнта прагучала цалкам дакладна: галіна павінна цягнуць за сабою гасцініцы, транспарт, грамадскае харчаванне, сувеніры - словам, усё, што звязана з падарожжамі.
Што можна сказаць па фактах праз год?
Першае - кіраванне. Са студзеня працуе Нацыянальнае агенцтва па турызме. З'явілася адзіная вертыкаль, прынята дзяржпраграма, запушчаны спецыяльны крэдыт "Турыстычны патэнцыял" пад інфраструктурныя праекты.
Другое - гэта лічбы. Экспарт туруслуг за 9 месяцаў дадаў 17 %. А намінальнае значэнне складае каля 350 млн долараў. Па выніку года чакаюцца рэкордныя аб'ёмы.
Трэцяе - канкрэтныя пункты на карце. З пачатку года ўведзена 16 буйных тураб'ектаў. З'яўляюцца цэнтры прамысловага турызму, інклюзіўныя экатропы і новыя аграсядзібы.
Чацвёртае - бязвіз. З пачатку года па бязвізе ў Беларусь прыехалі больш за 220 тыс. чалавек з 38 еўрапейскіх краін. Праграма прадоўжана да канца года.
Беларусі ёсць што паказаць, і мы будзем гэтым ганарыцца. Конкурс турбрэнда - спосаб аформіць у словах і фарбах тое, што адрознівае нас ад іншых краін. Галасаванне адкрыта да 20 снежня, а выбар за кожным з нас.