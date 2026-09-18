У Беларусі адкрыты ўчасткі для галасавання расіян на выбарах у Дзярждуму

18 верасня ў Расіі пачаліся выбары дэпутатаў у Дзярждуму, якія прадоўжацца па 20 верасня.

У Маскве адкрыліся больш за 4 тыс. участкаў для галасавання. Уся інфармацыя сцякаецца ў Грамадскі штаб па назіранні за выбарамі, дзе аператары ў рэжыме рэальнага часу сочаць за тым, што адбываецца. Ход галасавання кантралююць больш чым 116 тыс. грамадскіх назіральнікаў, а таксама міжнародных з некалькіх дзясяткаў краін свету, у тым ліку і Беларусі.

Ад пасольства нашай краіны ў Маскве працуюць 8 акрэдытаваных дыпламатаў. Яны наведалі некалькі выбарчых участкаў, паглядзелі, як арганізаваны працэс і паразмаўлялі з членамі выбарчай камісіі.

Галасаванне расійскіх выбаршчыкаў будзе арганізавана і за мяжой. Адкрыты 333 выбарчыя ўчасткі ў 152 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі.

У нашай краіне аддаць свой голас расіяне змогуць на ўчастках у Мінску, Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродне, Магілёве і Бабруйску.