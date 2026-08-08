Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Беларусі адкрыты летне-асенні сезон палявання на птушыную дзічыну

Image

8 жніўня ў Беларусі стартуе летне-асенні сезон палявання на птушыных.

Вадаплаўная і балотная дзічына, слонка, перапёлка і фазан зараз у спісе дазволеных трафеяў. Паляваць можна ў светлы час сутак з гладкаствольнай зброяй і сабакамі, акрамя гончых і хартоў.

З 5 верасня стане даступным паляванне на рабчыка і шэрую курапатку, з 19 верасня - на гусакоў. На цецерука патрэбны асобны дазвол, пра што варта даведацца загадзя.

Сезон прадоўжыцца да 13 снежня.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама