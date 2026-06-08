Новыя правілы ўвозу грузавікоў: дадатковыя льготы для айчынных перавозчыкаў

У Беларусі адмянілі ўтылізацыйны збор пры ўвозе з-за мяжы грузавых аўтамабіляў - указ падпісаў Прэзідэнт

Новыя правілы для ўвозу грузавікоў. У Беларусі адмянілі утылізацыйны збор пры ўвозе з-за мяжы грузавых аўтамабіляў - указ падпісаў Прэзідэнт. На каго распаўсюджваецца льгота і што гэта значыць для айчынных перавозчыкаў.