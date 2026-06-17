У Беларусі адзначаецца Дзень інспекцыі па справах непаўналетніх. Інспекцыі спаўняецца 91 год.

Яе супрацоўнікі пад выглядам падлеткаў манітораць сацыяльныя сеткі дзяцей. Дзякуючы прафілактыцы злачыннасць сярод дзяцей у параўнанні з мінулым годам знізілася ў два разы. Зараз падлеткі ў зводках міліцыі фігуруюць больш як пацярпелыя ад ашуканцаў, чым парушальнікі.

Каб не "вешаць кляймо" на дзіця, зараз іх не ставяць на ўлік у міліцыі, як гэта было раней: над дзіцем, якое спатыкнулася, праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа. Гэта калі за ім узмоцнены кантроль з боку міліцыі.

Ірына Карповіч, начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх УЎС Мінаблвыканкама:

"Наша краіна зыходзіць з таго, што ўсе дзеці правільныя, усе маюць права на памылку і маюць права яе выправіць. Для таго каб гэта не адбілася на іх будучыні, заканадаўства прыведзена да таго, што дзяцей зараз не караюць абавязковым штрафам, як гэта было раней".