У Беларусі адзначаецца дзень памяці аб заканчэнні Другой сусветнай вайны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3 верасня ў Беларусі адзначаецца Дзень памяці аб заканчэнні Другой сусветнай вайны.
2 верасня 1945 года быў падпісаны акт аб капітуляцыі Японіі - апошняга члена краін "восі", які ваяваў з антыгітлераўскай кааліцыяй. Гэты дакумент стаў юрыдычным пацвярджэннем заканчэння глабальнага канфлікту.
За мужнасць у баях супраць Японіі больш чым 308 тыс. савецкіх вайскоўцаў былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, 93 сталі Героямі Савецкага Саюза.
Гэтая дата нагадвае аб цане свету і аб подзвігу тых, хто ваяваў за перамогу.