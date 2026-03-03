У Беларусі адзначаюць Дзень міліцыі

"Усе супрацоўнікі органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні свайго службовага абавязку, з намі ў адным страі. На іх прыкладзе мы выхоўваем нашу моладзь. І калі трэба для выратавання іншых людзей, для абароны нашай дзяржавы ахвяраваць сваім жыццём, то супрацоўнікі міліцыі сёння гатовыя гэта зрабіць. На жаль, менавіта ў органах унутраных спраў і падраздзяленнях унутраных войскаў у мірны час часам так здараецца, гінуць людзі. І сёння мы павінны зрабіць усё для таго, каб аказаць дапамогу іх сем'ям. Мы імкнемся зрабіць так, каб яны ніколі не былі забытыя".