У Беларусі адзначаюць Дзень міліцыі
4 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень міліцыі. Адно з важных і традыцыйных мерапрыемстваў сёння - цырымонія ўскладання вянкоў ля помніка загінуўшым міліцыянерам. Пацвярджаючы пераемнасць пакаленняў, побач са старэйшымі таварышамі - курсанты Акадэміі, навучэнцы ліцэя МУС, выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў.
Іван Кубраков, міністр унутраных спраў Беларусі:
"Усе супрацоўнікі органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні свайго службовага абавязку, з намі ў адным страі. На іх прыкладзе мы выхоўваем нашу моладзь. І калі трэба для выратавання іншых людзей, для абароны нашай дзяржавы ахвяраваць сваім жыццём, то супрацоўнікі міліцыі сёння гатовыя гэта зрабіць. На жаль, менавіта ў органах унутраных спраў і падраздзяленнях унутраных войскаў у мірны час часам так здараецца, гінуць людзі. І сёння мы павінны зрабіць усё для таго, каб аказаць дапамогу іх сем'ям. Мы імкнемся зрабіць так, каб яны ніколі не былі забытыя".
Іван Кубракоў звярнуў увагу на тое, што дочкі і сыны загінуўшых пры выкананні супрацоўнікаў часта выбіраюць працу ў міліцыі. Таксама кіраўнік ведамства анансаваў старт ідэалагічнага марафону "110 гадоў у адзіным страі!"
4 сакавіка ў вячэрнім эфіры на "Беларусь 1" глядзіце ўрачысты сход і святочны канцэрт, прысвечаныя Дню беларускай міліцыі.