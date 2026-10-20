У Беларусі адзначаюць Дзень войскаў сувязі

20 кастрычніка ваенныя-сувязісты адзначаюць сваё прафесійнае свята. Сувязь называюць "цэнтральнай нервовай сістэмай арміі". Без яе не працуе ні адзін высокадакладны сродак паражэння, а хуткасць перадачы дадзеных напрамую залежыць ад хуткасці прыняцця рашэння на поле бою.

Войскі прайшлі вялікі шлях станаўлення і мадэрнізацыі: ад першых палявых тэлефонаў да сучаснага абсталявання. Іх шматгадовая гісторыя захоўвае прыклады самаадданасці, мужнасці і гераізму.

Сёння ваенны сувязіст - гэта спецыяліст у галіне інфармацыйных тэхналогій, радыёэлектронікі і кібербяспекі.