У Беларусі адзначылі Дзень Дзяржаўных сімвалаў
Аўтар:Стэфанія Вінічак
Дзяржаўныя флаг, герб і гімн - неад'емныя атрыбуты незалежнасці, якія захоўваюць памяць аб подзвігах нашых продкаў і разам з тым увасабляюць перамогі сучаснага пакалення беларусаў.
10 мая краіна адзначыла Дзень дзяржаўных сімвалаў. Свята атрымалася сапраўды народным: тысячы людзей ярка пранеслі наш дзяржаўны флаг па галоўных вуліцах і праспектах абласных цэнтраў, а таксама ўсёй краінай выканалі дзяржаўны гімн (больш падрабязна - глядзіце відэа).