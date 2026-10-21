У Беларусі актыўна ідзе фарміраванне стабфондаў
Гарантаваць харчовую бяспеку і захаваць вынік працы аграрыяў. У Беларусі актыўна запаўняюць стабілізацыйныя фонды ўраджаем 2026 года. Стратэгічная задача на міжсезонне - бесперабойна па даступных цэнах забяспечваць гандлёвыя сеткі і сацыяльныя аб'екты айчыннай агароднінай і садавіной.
У сучасныя сховішчы з асаблівым клімат-кантролем адправяцца амаль 150 тыс. т прадукцыі. Бульба, капуста, цыбуля, сталовы бурак, морква, акрамя гэтага традыцыйнага набору і яблыкаў, у 2026 годзе пашыраць асартымент стабфондаў.
Спецыялісты агракамбіната "Ждановічы" ўручную нарыхтоўваюць вітамінны ўраджай на зіму. Строгі "кастынг" праходзіць літаральна кожны фрукт і агародніна: самы малы дэфект - падстава для дыскваліфікацыі. Жорсткі кантроль гарантуе, што ў засекі адправяцца найлепшыя экзэмпляры (гл. відэа).