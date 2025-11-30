3.72 BYN
У Беларусі больш за 500 аб'ектаў дзяржнерухомасці можна набыць за 1 базавую велічыню праз аўкцыён
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі ў дзяржуласнасці знаходзіцца звыш 106 млн кв. м плошчаў. З іх 3,5 % не выкарыстоўваецца, а гэта патэнцыяльныя прадпрыемствы з новымі рабочымі месцамі, дапаможныя гаспадаркі, жылыя памяшканні.
Задзейнічаць такія квадраты эфектыўна, залучаючы іх у эканамічны абарот, сёння дазваляюць беспрэцэдэнтныя меры. Больш за 10 гадоў у краіне такія аб'екты дзяржнерухомасці можна набыць за адну базавую.
Дзякуючы гэтай праграме ў рэгіёнах развіваецца прадпрымальніцкая ініцыятыва, унутраныя інвестыцыі, ствараюцца новыя рабочыя месцы, а галоўнае - старая інфраструктура атрымлівае другое жыццё.