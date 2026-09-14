У Беларусі брыгады хуткай дапамогі абсталююць трывожнымі кнопкамі

Абараніць тых, хто кожны дзень ратуе чужыя жыцці. У Беларусі брыгады хуткай дапамогі плануюць абсталяваць трывожнымі кнопкамі. Прычынай для ўзмацнення бяспекі паслужыў рэзанансны інцыдэнт у Барысаве, дзе пацыент нанёс удары ў вобласць галавы фельчару хуткай дапамогі.

Над маштабным праектам сёння сумесна працуюць Дэпартамент аховы МУС і Міністэрства аховы здароўя. Спецыялісты падрабязна вывучылі праграмнае забеспячэнне мінскіх скорых і прапанавалі рашэнне на яго аснове.

Вадзім Узнясенскі, намеснік начальніка Дэпартамента аховы МУС Беларусі:

"Не сакрэт, што супрацоўнікі хуткай дапамогі ў Мінску выкарыстоўваюць электронную карту выкліку. Планшэт ёсць у кожнай брыгады. У яго запісваюцца даныя заяўніка, які звярнуўся, а таксама запаўняецца так званы чэк-ліст аб стане здароўя. Гэта значыць у іх ёсць свой праграмны прадукт, які дазваляе адсочваць дзеянні медыкаў і далейшы лёс хворага. У гэты софт інтэгравана праграмная трывожная кнопка: пры неабходнасці яна націскаецца, і сігнал паступае да нас. Мы проста бачым адрас і аператыўна на яго рэагуем".

Такое ж рашэнне ўжо выкарыстаюць у сталічным пасажырскім транспарце. Трывожнай кнопкай абсталяваны кожны аўтобус і тралейбус: у вадзіцеляў яна даступная на рабочых тэрміналах, у кантралёраў - у мабільным дадатку.

У "Мінсктрансе" адзначаюць: сістэма выручае пры любых канфліктах або бойках у салоне - за месяц так фіксуюць да сямі выклікаў. Час рэагавання пры гэтым мінімальны: ад кліку да з'яўлення нарада праходзіць ад 3 да 5 хвілін.