У Беларусі дзікіх капытных падкормліваюць падчас моцных маразоў

Падчас моцных маразоў леснікі і паляўнічыя Мінскай вобласці дастаўляюць корм для дзікіх капытных. Ласі і алені часта не могуць знайсці сабе ежу пад тоўстым слоем снегу. Наступствам гэтага можа стаць рэзкае зніжэнне папуляцыі.

Супрацоўнікі лясных гаспадарак Мінскай вобласці і ўсёй краіны зараз актыўна займаюцца падтрымкай дзікіх капытных на падкормачных пляцоўках прама ў лясных масівах. Сюды падвозяць агародніну, збожжа і сена. Усё для таго, каб для жывёл была неабходная колькасць корму, бо зараз знайсці ежу пад такім вялікім слоем снегу ім максімальна складана.

Павел Садоўскі, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы Валожынскага лясгаса:

"Падкормка праводзіцца пастаянна па меры спажывання кармоў. Найбольшай папулярнасцю карыстаюцца канцэнтраваныя кармы: збожжа, розныя зернесумесі, якія спажываюць і алені, і казулі, і зайцы нават падыходзяць да кармушак. Грубыя кармы ў большай ступені запатрабаваныя казулямі. Ім больш падабаецца сена. Венікі, якія мы нарыхтавалі, на падкормачных пляцоўках у асноўным мы выкладваем для казуль і зайцоў".

"Соль павінна быць у рацыёне дзікіх жывёл. Самкам яна неабходная для развіцця эмбрыёнаў, а самцам соль неабходная для развіцця рагоў. У казуль, ласёў ужо рогі пачынаюць развівацца, і для іх соль неабходная. Звяры канцэнтруюцца ў асноўным у месцы размяшчэння гэтых саланцоў", - расказаў егер Валожынскага лясгаса Станіслаў Скадорва.

Таксама на варце збалансаванага рацыёну насельнікаў лясоў і прадстаўнікі Беларускага грамадства паляўнічых і рыбаловаў. Падкормку праводзяць на тэрыторыі сваіх угоддзяў.

Яўген Дрозд, вядучы паляўніцтвазнавец Дзяржынскай паляўнічай гаспадаркі:

"Вельмі вялікі слой снегу. Жывёлам няма дзе здабыць ежу і вельмі складана дастаць яе з-пад снежнага покрыва. Для гэтага ў нас вядзецца работа па іх кармленні. Мэта - захаваць папуляцыю і трымаць яе непасрэдна ў паляўнічай гаспадарцы. Мы выкладваем цукровыя буракі, збожжа, а таксама сена для таго, каб звяры сілкаваліся ў гэты марозны час".