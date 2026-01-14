3.71 BYN
У Беларусі маразы захаваюцца мінімум да 20 студзеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моцныя арктычныя маразы захаваюцца на ўсёй тэрыторыі краіны яшчэ мінімум 4 дні. Каб пазбегнуць надзвычайных здарэнняў, усе арганізацыі, якія маюць да гэтага дачыненне, пераведзены на ўзмоцнены варыянт работы. А валанцёрамі Чырвонага Крыжа арганізаваны стацыянарныя і мабільныя пункты абагравання, у якіх можна выпіць гарачай гарбаты. Пры неабходнасці могуць выдаць цёплую зімовую вопратку. Пункты абагравання працуюць штодня.
Таксама працуе гарачая лінія 139 для дапамогі адзінокім пажылым і інвалідам. Ім могуць дапамагчы ў дастаўцы прадуктаў, лекаў, а таксама расчысціць снег.
У такія маразы павышаецца рызыка атрымання траўм: абмаражэння і пераахаладжэння. Медыкі раяць абмежаваць час знаходжання на вуліцы.