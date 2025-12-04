3.76 BYN
У Беларусі МНС праводзіць акцыю "Усталюй аўтаномны пажарны апавяшчальнік у доме"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зрабіць кожны дом больш бяспечным - прадухіліць пажары і захаваць жыцці людзей. МНС праводзіць акцыю "Усталюй аўтаномны пажарны апавяшчальнік у доме".
Ратавальнікі сумесна з прадстаўнікамі іншых структур і арганізацый праводзяць актыўную прафілактычную працу сярод насельніцтва: спецыялісты наведваюць дамы і кватэры, праводзяць інструктажы, правяраюць стан электраправодкі і абагравальных прыбораў, а таксама пажарных апавяшчальнікаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).