У Беларусі на 2027 год падоўжаны бязвізавы рэжым для грамадзян 38 еўрапейскіх дзяржаў.

Спрошчаны парадак уезду зарэкамендаваў сябе сярод іншаземцаў. Прыязджаючы ў краіну, госці бачаць чыстыя гарады, шырокі асартымент якасных прадуктаў у магазінах і, што важна, адчуваюць тут сябе ў поўнай бяспецы.

У 2026 годзе Беларусь наведалі больш за 226 тыс. іншаземцаў з краін, уключаных у спіс бязвізу. Асаблівая цікавасць у суседзяў - уладальнікаў польскіх, літоўскіх, а таксама латвійскіх пашпартоў. Толькі праз пункт пропуску "Грыгараўшчына" сёлета правам бязвізавага ўезду скарысталіся звыш 108 тыс. грамадзян еўрапейскіх краін.

Перад выхаднымі паток легкавых аўто на ўезд у Беларусь прыкметна ўзрастае. Хтосьці едзе пагасцяваць да сваякоў і сяброў, хтосьці разлічвае затрымацца на некалькі дзён, у планах - скарыстацца медыцынскімі паслугамі. Стаматалогія, комплексныя абследаванні арганізма, рэабілітацыя ў санаторыях - у першую чаргу прыцягвае беларуская якасць.

Попыт на беларускі напрамак высокі. За ўвесь перыяд дзеяння па бязвізавым рэжыме прыехалі больш як 1,4 млн чалавек. Магчымасць адкрыта і на ўвесь 2027 год.

Навіна аб падаўжэнні бязвізу асабліва абмяркоўваецца сярод жыхароў прыгранічча. Многія карэкціруюць планы на навагоднія святы на карысць Беларусі.

Умовы бязвізавага ўезду ў Беларусь застаюцца ранейшымі. Перасякаць мяжу беларускай дзяржавы іншаземцы могуць праз наземныя пункты пропуску, маючы пры сабе сапраўдныя дакументы для выезду за мяжу.