У Беларусі набываюць моц новыя правілы ўтылізацыі кінутых аўто

У Беларусі 13 лістапада ўступаюць у сілу новыя правілы, якія паскараюць утылізацыю аўтамабіляў, кінутых у дварах і на ўзбочынах дарог.

Змены ў працэс утылізацыі аўтахламу ўнёс указ Прэзідэнта, падпісаны 10 жніўня 2026 года. Дакумент скарачае працэс прызнання машын безгаспадарнымі ў 3 разы.

Цяпер знайсці ўласніка кінутай машыны стане прасцей. Раней у камунальных службаў на гэта сыходзілі тыдні. Цяпер у абход выканкамаў можна напрамую запытваць інфармацыю ў банках, ДАІ, службах тэхагляду і страхавых кампаніях, каб адправіць паведамленне.

Праігнараваць яго, дарэчы, не атрымаецца. Калі паведамленне адпраўлена заказным лістом з паведамленнем, а ўладальнік яго не атрымаў, яно будзе лічыцца дастаўленым праз 10 каляндарных дзён.

Змены датычыліся і тэрмінаў падачы заявы ў суд аб прызнанні машыны безгаспадарнай. Яны паменшыліся ўтрая: з 30 дзён да 10.

Толькі за 2025 год з мінскіх двароў было вывезена больш за 4,5 тыс. кінутых аўтамабіляў.