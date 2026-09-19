У Беларусі пачаўся сезон палявання на гусакоў

Сезон палявання на гусакоў (гусак белалобы, гусак-гуменник, гусак шэры, казарка канадская) адкрываецца ў Беларусі 19 верасня і прадоўжыцца да 13 снежня 2026 года. Аб гэтым паведамілі ў Беларускім таварыств паляўнічых і рыбаловаў (БТПР).

У гэты перыяд дазваляецца здабыча жывёл любога полу і ўзросту. Паляванне можа праводзіцца ў светлы час сутак з засады, з падыходу, з пад'езду з маламерных суднаў (без рухавіка або з непрацуючым рухавіком). Дазваляецца выкарыстанне гладкаствольнай паляўнічай зброі і патронаў з дробам, прымяненне паляўнічых сабак усіх груп, акрамя ганчакоў і хартоў. Дапускаецца паляванне з выкарыстаннем лоўчых птушак.

У БТПР звярнулі ўвагу, што нават ненаўмысная здабыча ў працэсе палявання дзікай жывёліны, якая не адносіцца да паляўнічых, або жывёлыы, не ўказанай ў паляўнічай пуцёўцы, выкліча сур'ёзныя наступствы і можа надоўга пазбавіць парушальніка магчымасці займацца аматарскім паляваннем. Менавіта таму кожны паляўнічы абавязаны ўмець выразна адрозніваць паляўнічых жывёл, ведаць адметныя прыкметы дзікіх жывёл, якія не з'яўляюцца паляўнічымі, у тым ліку ўключаных у Чырвоную кнігу.

Верагоднасць сустрэць падчас палявання рэдкіх, у тым ліку чырванакніжных птушак, значна ўзрастае восенню ў перыяд іх масавай міграцыі. Акрамя шэрага жураўля або чорнага бусла, у поле зроку паляўнічых могуць трапіць і іншыя рэдкія птушкі, здабыча якіх забаронена заканадаўствам.