У Беларусі пачаўся зімовы сезон: ДАІ рэкамендуе змяніць рызіну і стыль ваджэння
З 1 снежня абавязковы рух на зімовых шынах, зараз ДАІ мае права штрафаваць вадзіцеляў за транспарт на летніх покрыўках да 1 сакавіка. У сувязі з гэтым дарожная міліцыя правядзе ўзмоцненыя 5-дзённыя рэйды па ўсёй краіне.
Паводле новых правілаў падыходзяць не ўсе тыпы ўсесезонных шын. Універсальны варыянт актуальны, але камплект павінен быць з вызначанай маркіроўкай, дзе ёсць горная вяршыня з трыма пікамі і сняжынкай, а таксама літарамі "M-S". Пры гэтым падчас эксплуатацыі рэшткавая глыбіня малюнка пратэктара павінна быць не менш за 4 мм.
Ганна Банадык, прадстаўнік ГУ ДАІ МУС Беларусі:
"Парушэнне дадзенага патрабавання, а таксама выкарыстанне зношаных покрывак пацягне за сабой адказнасць у выглядзе штрафу да 1 базавай велічыні, пры паўторным парушэнні на працягу года - ад 2 да 5 базавых велічынь. Неабходна не толькі замяніць покрыўкі, але і цалкам падрыхтаваць аўтамабіль да марознага сезона. Праверце стан сістэмы ахаладжэння, спраўнасць тормазоў, рулявога кіравання і знешніх светлавых прыбораў, упэўніцеся ў надзейнасці акумулятара. Для добрага агляду замяніце шклоачышчальнікі, запоўніце бачок шклоамывальнай незамярзальнай вадкасцю".
Вельмі важна перайсці на зімовы, больш спакойны і акуратны стыль ваджэння.
Вераніка Раманькова, начальнік аддзялення ГУ ДАІ МУС Беларусі:
"З мэтай аператыўнага рэагавання на рэзкія змяненні ўмоў надвор’я і дарожных умоў арганізаваны маніторынг стану праезнай часткі, экіпажы ДАІ працуюць з сінімі пробліскавымі маячкамі для прыцягнення ўвагі вадзіцеляў і гарантавання бяспечных умоў руху. Вадзіцелям неабходна выбіраць найбольш бяспечную хуткасць, дыстанцыю і бакавы інтэрвал, а таксама не дапускаць рэзкіх манеўраў і непрадказальных паводзін. Варта прышпіліцца самім і гарантаваць бяспечную перавозку пасажыраў ва ўмовах дрэннай бачнасці".
Таксама ўважлівым неабходна быць і пешаходам, на слізкай дарозе імгненна спыніць транспарт нельга. Пры пераходзе варта глядзець па баках, а ў цемры пазначаць сябе сввятлоадбівальнымі элементамі.
З 1 снежня ўведзены абмежаванні ў руху колавых трактароў і самаходных машын па МКАД на ўчастку ад развязкі з мясцовым праездам вуліцы Ваўпшасава і Ліпкаўскай да развязкі з вуліцай Турава.