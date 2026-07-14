У Беларусі пачала працаваць гарачая лінія па ахове працы для аграрыяў
У Беларусі набірае тэмп уборачная кампанія. Павялічваецца і нагрузка на работнікаў АПК. Каб абараніць правы і здароўе аграрыяў, Федэрацыя прафсаюзаў запусціла гарачую лінію па пытаннях аховы працы.
Звярнуцца па дапамогу можна штодня з 08:00 да 20:00 па тэлефоне 8-801-100-1111.
Пад асаблівым кантролем - увесь спектр бытавых і рабочых пытанняў: своечасовая аплата працы, улік звышурочных гадзін, гарачае харчаванне і пітная вада, а таксама бяспека абсталявання ў майстэрнях і на зернесушыльных комплексах.
Фіксуюць інспектары і парушэнні: выяўляюць выпадкі допуску да працы без інструктажу, ігнараванне сродкаў абароны і эксплуатацыю тэхнікі без ахоўных агароджаў. Па кожным факце выдаюцца рэкамендацыі па ліквідацыі непаладак.
Дзякуючы падтрымцы гаспадарак цана на комплексныя абеды ўпала ў сярэднім на 70 %, а месцамі лічба дасягае і 100 %. Гарачая лінія будзе працаваць на працягу ўсёй уборачнай кампаніі. Прафсаюзныя эксперты гатовыя выязджаць на месцы для аператыўнага вырашэння праблем.