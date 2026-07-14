Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Беларусі пачала працаваць гарачая лінія па ахове працы для аграрыяў

У Беларусі набірае тэмп уборачная кампанія. Павялічваецца і нагрузка на работнікаў АПК. Каб абараніць правы і здароўе аграрыяў, Федэрацыя прафсаюзаў запусціла гарачую лінію па пытаннях аховы працы.

Звярнуцца па дапамогу можна штодня з 08:00 да 20:00 па тэлефоне 8-801-100-1111.

Пад асаблівым кантролем - увесь спектр бытавых і рабочых пытанняў: своечасовая аплата працы, улік звышурочных гадзін, гарачае харчаванне і пітная вада, а таксама бяспека абсталявання ў майстэрнях і на зернесушыльных комплексах.

Фіксуюць інспектары і парушэнні: выяўляюць выпадкі допуску да працы без інструктажу, ігнараванне сродкаў абароны і эксплуатацыю тэхнікі без ахоўных агароджаў. Па кожным факце выдаюцца рэкамендацыі па ліквідацыі непаладак.

Дзякуючы падтрымцы гаспадарак цана на комплексныя абеды ўпала ў сярэднім на 70 %, а месцамі лічба дасягае і 100 %. Гарачая лінія будзе працаваць на працягу ўсёй уборачнай кампаніі. Прафсаюзныя эксперты гатовыя выязджаць на месцы для аператыўнага вырашэння праблем.

Разделы:

ГрамадстваСельская гаспадарка
x

Чытайце таксама