3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
У Беларусі пачала работу гарачая лінія дзяржкамісіі па кантролі за ўступнай кампаніяй
4 мая ў Беларусі пачынае работу гарачая лінія дзяржаўнай камісіі па кантролі за ўступнай кампаніяй. Яна будзе функцыянаваць да 22 жніўня і прымае звароты па пытаннях экзаменаў і залічэння.
Кантроль цяпер пачынаецца з самага першага этапу - універсітэцкіх алімпіяд, якія даюць права на паступленне. Ва ўсіх пунктах правядзення экзаменаў будуць працаваць спецыяльныя камісіі. Вынікі ўступнай кампаніі дзяржкамісія прадставіць Прэзідэнту да 1 верасня.
Сёлета цэнтралізаваныя экзамены і цэнтралізаванае тэсціраванне пройдуць у адзіныя тэрміны для выпускнікоў гэтага года, мінулых гадоў і выпускнікоў каледжаў. Так, 26 мая адбудзецца ЦЭ па прадмеце на выбар, 29 мая - па беларускай або рускай мове, 2-га і 5 чэрвеня пройдзе ЦТ па прадмеце на выбар для ўсіх абітурыентаў. Рэзервовыя дні для ЦТ - 18-га, 20-га, 22 чэрвеня, для ЦЭ - 20-га і 22 чэрвеня.